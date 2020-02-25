ندوة عن فايروس كورونا في زورافا

إعلام لالش سنوني

كما تعود مركز لالش بكافة فروعه ومكاتبه بأن يكونوا جزءً حيوياً من مجتمعهم في كافة المواقف والأوقات وفي جميع مجالات حياة بني جلدتهم ليشاركهم أفراحهم ومآسيهم وينسق مع المجتمعات والجهات الأخرى لتقديم الدعم بمختلف أشكاله لشرائح مجتمعهم،

لذلك فأن المركزعامل مجتمعي قريب لبيان الرؤى الحقيقية والهادفة لحياة أفضل ومستقبل خالي من العوائق قدر المستطاع، ولهذا فان مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه قاموا في يوم الاثنين المصادف 2020/2/24 في مجمع زورافا وتحديدا في مدرسة زورافا الأساسية للدراسة الكوردية بعقد ندوة مفصلة لطلبة المدرسة المذكورة عن فايروس كورونا (أنفلونزا كورونا) الذي أصبح حديث الساعة في العالم والموضوع الأهم لحياة الشعوب في ظل الانتشار السريع والمخيف له في دول الشرق اوسطية ومنها ظهور حالة أصابة اولى في محافظة النجف بالعراق وهذا بحد ذاته يعطي الإشارةالى أخذ الحيطة والحذر بشكل جدي في العراق عامة، وفي الندوة ركز المحاضرين على جميع مايتعلق بالمرض الفتاك وخصوصا حول كيفية الوقاية منها قدر المستطاع.