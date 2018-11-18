نجل سمو الامير يلتقي مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية.

اعلام المجلس

التقى السيد عصمت تحسين سعيد (نجل سمو الامير تحسين سعيد علي) بممثلين عن الحكومة الأمريكية.

وقال السيد عصمت تحسين سعيد: خلال لقائنا بممثلين عن الحكومة الأمريكية تم التطرق لمسالة اعمار مناطق الاقليات في شنكال وسهل نينوى المتضررة من اعمال داعش الارهابي.

مبينا نجل الامير: تم التركيز في حديثنا حول اعادة اعمار شنكال من كافة النواحي من المبلغ المخصص من قبل الحكومة الأمريكية.

مضيفا بان: طالبنا بان يتم صرف المبالغ على بناء المرافق الخدمية من مستشفيات وجامعات.

واقام جناب نجل الامير مأدبة غداء على شرف الوفد الزائر.

اسقبل الوفد اليوم الجمعة 2018/11/16 في قصر الامارة في الشيخان.