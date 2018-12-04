ناشطة من سلطنة عُمان: سمعتُ بالديانة الايزدية قبل عشرين سنة

السيدة مريم بنت عيسى من سلطنة عُمان تزور معبد لالش

لقمان سليمان – معبد لالش / شبكة لالش الاعلامية

قالت السيدة العمانية مريم بنت عيسى أثناء زيارتها الى معبد لالش ” لقد سمعت بالديانة الايزدية قبل عشرين سنة عندما كنت طالبة في مرحلة الابتدائية وسمعت من احد المعلمين وهو يشرح لنا عن الاديان القديمة في منطقة الشرق الاوسط حينها تطرق الى الديانة الايزدية وقال انها من الديانات القديمة دون ان يدخل في التفاصيل، واحتفظت بهذه المعلومة الى الان، واليوم وانا اتجول في معبد لالش تذكرت تلك المعلومة وقلت لنفسي ان المعلم كان على حق عندما قال الديانة الايزدية من الديانات القديمة” .



وأضافت بنت عيسى ” انا سعيدة جدا لهذه الزيارة الى هذا المكان المقدس والهادىء و سعدت جدا بمعرفتي التي توسعت عن الديانة الايزدية، وما فيها الكثير من المعاني التي تدعو الى الخير والانسانية واليوم جمعت الكثير من المعلومات عن هذه الديانة القديمة ، وشعرت بالامان في هذا المكان المقدس والمبارك” .

وأشارت ” لقد رأينا عدد من الصور على الانترنيت عن المعبد والايزدية وبعدها قررنا ان نزور معبد الديانة الايزدية ، وكنا نخاف في بادىء الامر بسبب الاعلام غير الصحيح عن العراق واقليم كوردستان ، وظروف الحرب وعن صعوبة التنقل بين منطقة ومنطقة اخرى ، ولكن فرحتنا في هذا المكان المقدس لا توصف بالكلمات حيث كل الامان والهدوء والاجواء المقدسة ، وكنا نقول ان المعبد للايزدية فقط ، ولكن اليوم راينا ابواب المعبد مفتوحة لكل الناس وبكل تقدير واحترام واستقبالنا كان مميز وسط اجواء جميلة لا توصف”.