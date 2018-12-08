ناشطة لبنانية: اثناء وجودي في معبد لالش شعرتُ بروحانية هذا المكان المقدس

لقمان سليمان – مندوب شبكة لالش الاعلامية -معبد لالش

قالت الناشطة اللبنانية كارمن كريم أثناء زيارتها لاول مرة الى معبد لالش “لقد اصابتني الدهشة أثناء دخولي الى هذا المكان الجميل وهو معبد لالش، بالرغم من الامطار الغزيرة ونحن نتجول في داخل ارجاء المعبد ، لكنها كانت زيارة جميلة وممتعة لان معلوماتنا عن الديانة الايزدية كانت معلومات بسيطة عن غزو تنظيم داعش لمناطق الايزدية ، ولكن اليوم سمعنا الكثير عن هذه الديانة القديمة وعن الايزدية ومعاناتهم بعد غزو داعش لمناطقهم الامنة”.

وأضافت في حديثها الى شبكة لالش الاعلامية “انا حصلت على شهادة الماجستير في الصحة العامة من لبنان ، واعمل مع منظمة انسانية ( ASB) نعمل مع النازحين والتقينا بالايزدية وخاصة الناجيات ونعمل في مجال تقديم الخدمات لهن ، ولدينا الكثير من المتطوعين من دولة المانيا يعملون في مجال الصحة وتقديم الخدمات للنازحين ولدينا مراكز صحية تعمل في مجال الرعاية الصحية”.

وأكدت كارمن ” أثناء وجودي في معبد لالش شعرت بروحانية هذا المكان المقدس، وادهشني قدسية هذا المكان عندما سمعت عن صوم رجال الدين الايزدي في أحرّ (40) يوما في الصيف وأبرد (40) في فصل الشتاء ولمدة عشرين سنة، وكذلك قدم معبد لالش يؤكد على قدم الديانة الايزدية ، أضافة الى اقامة الطقوس والمراسيم الدينية في هذا المكان المقدس ، وهذا يدل على أصرار الديانة الايزدية على البقاء بالرغم من حملات الابادة الكثيرة التي حلت بهذه الديانة عبر تاريخها القديم”.