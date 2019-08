نادية مراد تشكر إقليم كوردستان على تحديد تاريخٍ للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين

رووداو – أربيل/ توجهت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، الناشطة الكوردية الإزيدية، نادية مراد، اليوم الاثنين، بالشكر لرئاسة وحكومة إقليم كوردستان، بعد أن تحديد يوم 3 آب/أغسطس تاريخاً لحدوث إبادة جماعية بحق الكورد الإزيديين.

جاء ذلك في تغريدةً للناشطة الكوردية الإزيدية على حسابها بموقع “تويتر”، شكرت من خلالها رئاسة وحكومة إقليم كوردستان.

وقالت نادية مراد، في تغريدتها: “أشكر رئاسة وحكومة إقليم كوردستان على تحديدها يوم 3 آب/أغسطس تاريخاً لحدوث إبادة جماعية بحق الإزيديين”.

وأضافت مراد: “هذه خطوة مهمة للدفع بعملية السلام نحو الأمام، ولإعمار مناطق ومجتمعات الإزيديين”.

I am incredibly grateful to @Kurdistan and @IKRPresident for passing the resolution recognizing August 3rd as the official Yazidi Genocide Remembrance Day. This is a vital step forward in the process of reconciliation and reconstruction of the #Yazidi homeland and community.

— Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) August 5, 2019