نادية مراد تشكر إقليم كوردستان على تحديد تاريخٍ للإبادة الجماعية بحق الإيزيديين

رووداو – أربيل/ توجهت سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة والحائزة على جائزة نوبل للسلام، الناشطة الكوردية الإزيدية، نادية مراد، اليوم الاثنين، بالشكر لرئاسة وحكومة إقليم كوردستان، بعد أن تحديد يوم 3 آب/أغسطس تاريخاً لحدوث إبادة جماعية بحق الكورد الإزيديين.

جاء ذلك في تغريدةً للناشطة الكوردية الإزيدية على حسابها بموقع “تويتر”، شكرت من خلالها رئاسة وحكومة إقليم كوردستان.

وقالت نادية مراد، في تغريدتها: “أشكر رئاسة وحكومة إقليم كوردستان على تحديدها يوم 3 آب/أغسطس تاريخاً لحدوث إبادة جماعية بحق الإزيديين”.

وأضافت مراد: “هذه خطوة مهمة للدفع بعملية السلام نحو الأمام، ولإعمار مناطق ومجتمعات الإزيديين”.

I am incredibly grateful to @Kurdistan and @IKRPresident for passing the resolution recognizing August 3rd as the official Yazidi Genocide Remembrance Day. This is a vital step forward in the process of reconciliation and reconstruction of the #Yazidi homeland and community. — Nadia Murad (@NadiaMuradBasee) August 5, 2019

وأعلن برلمان إقليم كوردستان خلال جلسته التي عُقدت يوم السبت 3/8/2019، تحديد يوم 3 آب/أغسطس تاريخ حدوث “إبادة جماعية” بحق الكورد الإزيديين.

وفي يوم 3 آب/أغسطس من عام 2014، شنَّ تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش” هجوماً همجياً على قضاء سنجار والمناطق المحيطة به، وقتل الآلاف من الكورد الإزيديين، كما اختطف آلاف الفتيات والنساء والأطفال، فضلاً عن تدمير عشرات المزارات الدينية، فيما لايزال مئات الآلاف من النازحين والمهجرين عاجزين عن العودة إلى ديارهم ومناطقهم.

من هي نادية مراد:

فتاة كوردية إزيدية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، ولدت عام 1993 في قرية “كوجو” بقضاء سنجار، وفي عام 2014 اختطفها مسلحو تنظيم داعش وبقيت في قبضة التنظيم طيلة 3 أشهر، وفي عام 2015 توجهت إلى ألمانيا في إطار برنامجٍ لتوطين النازحين، وفي العام ذاته ألقت كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، لتصبح سفيرةً للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة عام 2016، وتحصد جائزة “ساخاروف” من البرلمان الأوروبي في العام نفسه، وأخيراً حصدت الناشطة الكوردية الإزيدية جائزة “نوبل” للسلام في عام 2018.