نادية مراد: الفوز بنوبل للسلام مسؤولية كبيرة

اعلنت الناشطة الكوردية الايزيدية نادية مراد، الفائزة بجائزة نوبل للسلام كأول فتاة كوردية تفوز بهذه الجائزة، ان الكورد الايزيديين يواجهون مستقبلا مجهولا، فيما دعت العالم الى الوقوف في وجه جرائم العنف الجنسي التي ترتكب بحق النساء.

وقالت مراد في مؤتمر صحفي من العاصمة واشنطن اليوم الاثنين وتابعه PUKmedia، ان الفوز بجائزة نوبل للسلام مسؤولية كبيرة، مضيفة ان جرائم فظيعة ارتكبت بحق الكورد الايزيديين، مشيرة الى ان جائزة نوبل لن تشفي جراح الايزيديين.

واضافت مراد ان المجتمع الايزيدي يواجه مستقبلا مجهولا بعد الجرائم التي ارتكبها عناصر التنظيم الارهابي ابان سيطرته على قضاء شنكال والمناطق المحيطة به.

واوضحت ان داعش ارتكب جرائم فظيعة في العراق وسوريا ودمر الكثير في هذين البلدين.