أكتوبر 18, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش ايسيا يقدم اللوازم المدرسية لمدارس ايسيان و بيرستك

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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لالش ايسيا يقدم اللوازم المدرسية لمدارس ايسيان و بيرستك

إعلام مكتب لالش إيسيا

بمناسبة بدء العام الدراسي لسنة ( 2018 ــ 2019) وضمن البرنامج السنوي لمكتب لالش ايسيان في تقديم بعض اللوازم والمستلزمات الادارية الى ادارات المدارس, وبتاريخ (17/10/2018)المصادف ليوم الاربعاء, قام مكتب لالش ايسيان متمثلة بوفد متكون من مسؤول وألاعضاء, في زيارة مدرسة ايسيان للدراسة العربية , ومدرسة نهدار للدراسة الكوردية في قرية بيرستك, حيث تم تقديم بعض المستلزمات الادارية واللوازم المدرسية اليهم.

حيث أستقبل وفد مكتبنا من قبل مدير والهيئة التدريسية في كلا المدرستين.
وبدورهم شكروا جهود مكتب لالش ايسيان, ودورها في خدمة ودعم العملية التربوية والتعليمية في القرية والمنطقة.

 

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