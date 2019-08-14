نائب: الحكومة العراقية تسوف قضية سنجار بالرغم ما عاناه اهالي القضاء

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسين نرمو، الاربعاء، أن الحكومة العراقية تقوم بتسويف قضية سنجار، مبينا عدم وجود جدية في حل هذا الملف رغم ما عاناه أهالي القضاء من “جرائم ومجازر ارتكبت بحقهم”.

وقال نرمو في بيان له اليوم، الاربعاء ان “هنالك سعي مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لمحاولة ايجاد حلولا تخرج سنجار من ازمتها الحالية وتنهي حالة الصراع الموجودة هناك .”

وأضاف ان ” الحكومة العراقية عينت مستشار الأمن الوطني فالح الفياض مسؤولا عن ملف سنجار وكان دائم الزيارة للقضاء ويوعد بحلول لمشكلة سنجار لكن بعد عودته لبغداد لانرى تنفيذا”.

وأشار الى ان ” الحل في سنجار كما تم اقتراحه على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وابدى موافقته يكمن في تشكيل خلية أزمة على غرار تلك التي تم تشكيلها في محافظة نينوى بعد اقالة المحافظة وهذه الخلية تتولى ادارة قضاء سنجار لحين اجراء الانتخابات المحلية “.

وتابع، “ينبغي اشراك كافة الجهات الادارية وحتى التشكيلات العسكرية تتولى هذه الخلية ادارة قضاء سنجار لحين اجراء الانتخابات المحلية في العام المقبل لتتمكن من تحقيق الاستقرار واعادة العوائل النازحة”.