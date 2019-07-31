يوليو 31, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

منظمة روزا شنكال تطلق حملة لمكافحة سرطان الثدي

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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منظمة روزا شنكال تطلق حملة لمكافحة سرطان الثدي  

تحت شعار” نحن ناتي” أطلقت اليوم الاثنين منظمة روزا شنكال لحقوق الانسان وبالتعاون مع مركز تشخيص أمراض الثدي ودائرة صحة اربيل حملة لاجراء فحوصات وتوعية النساء الايزديات للوقاية من السرطان الثدي، حيث تم اليوم، الاثنين، ٢٩تموز ٢٠١٩ ، إجراء الفحص لمئة امراة ايزدية كمرحلة أولى. وفور معرفة النتائج، سوف يتم نقل المصابات بالسرطان الثدي او من يظهر عليهن علامات المرض إلى اربيل لتلقي العلاج.
جدير بالذكر انه من المؤمل ان يستمر هذا البرنامج الصحي والتوعوي ليشمل جميع المناطق الايزدية بما فيها مخيمات النازحين.

منظمة روزا شنكال لحقوق الانسان/ اربيل

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