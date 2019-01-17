مناقشة حول مشروع تأهيل الدور السكنية المتضررة في سهل نينوى في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

نظراً للظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها سكان سهل نينوى و الدمار الذي خلفهُ داعش في العراق بشكل عام مِنْ تهديم البنى التحتية و دور العبادة و المعالم الحضارية فضلاً عن الدور السكنية .

ففي يوم الأربعاء المصادف 16 / 1 / 2019 نظم مركزنا و بالتنسيق مع منظمة ( sp ) الأمريكية المختصة بإعادة و تأهيل الدور السكنية محاضرة لــ ( 30 ) مشاركاً مِنَ النازحين و مِنْ كِلا الجنسين حيث قدم كل مِنْ السيدة دلفين سعيد و السيد عامر خلف مشروع المنظمة المذكور آنفاً و أهم الخطوات اللازمة لإعادة و تأهيل الدور المتضررة للنازحين في سهل نينوى و ناقش المشاركون و المشاركات هذهِ الخطوات و قدموا أقتراحات للمنظمة مِنَ أجل إنجاح هذا المشروع و بعدها أبدت المنظمة أستعدادها التام في تنفيذ هذا المشروع و في الختام شكر المشاركون جهود و دور مركز لالش / الشيخان لتقديم العون و توفير الأجواء المناسبة في إقامة مثل هذهِ النشاطات خدمة للنازحين .