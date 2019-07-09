مليونا دينار لكل طفل إيزيدي محرر من داعش

قائدي: بغداد ستصرف مليوني دينار لكل طفل كوردي إيزيدي محرر من داعش

رووداو – أربيل/ كشف مسؤول مكتب تحرير الكورد الإزيديين المختطفين على يد تنظيم داعش، حسين قائدي، اليوم الثلاثاء، أنهم طالبوا بغداد بصرف مليوني دينار عراقي لكل طفل كوردي إزيدي محرر من قبضة تنظيم داعش، مشيراً إلى أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وافقت على الطلب.

وقال قائدي، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “حكومة إقليم كوردستان أرسلت للحكومة العراقية كافة الوثائق والبيانات المتعلقة بالكورد الإزيديين المختطفين على يد تنظيم داعش، من أجل صرف المبلغ المذكور لهم”.

يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من صرف مبلغ مليوني دينار لعدد من الفتيات والنساء الكورديات الإزيديات المحررات من قبضة تنظيم داعش، حيث يتم الصرف على مرحلتين، ولا تزال العملية مستمرة.

وأضاف مسؤول مكتب تحرير الكورد الإزيديين المختطفين على يد تنظيم داعش، والذي يتبع لمكتب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، إنه “خلال الزيارة التي أجروها مؤخراً لمحافظة كربلاء واجتماعهم بعدد من المسؤولين الحكوميين، طالبوا بصرف مليوني دينار لكل طفل كوردي إزيدي محرر من تنظيم داعش، وأن وزارة الهجرة والمهجرين وافقت على الطلب”.

كما أشار قائدي إلى أن “المرحلة الأولى من عملية صرف المبلغ المذكور للمحررين، أُنجزت، فيما ستبدأ المرحلة الثانية خلال الأيام القليلة القادمة، أما المرحلة الثالثة، فستشمل الأطفال المحررين”.