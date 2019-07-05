مكتب لالش ختارة 2 يكرّم 110 من الطلبة المتفوقين

مكتب لالش ختارة 2

قام مكتب لالش ختارة-2 بتنظيم حفل تكريم الطلاب المتفوقين بالمدارس الثمانية في ختارة كبيرة، وذلك في تمام الساعة العاشرة من يوم الجمعة الموافق 5/7/2019. على قاعة مكتب لالش ختارة -2.

حيث حضر حفل التكريم الناشط كاوة عيدو ختاري عضو الهيئة العليا لمركز لالش دهوك و العالم الايزيدي مام خواجة ووجهاء المنطقة ومعلمي المدارس ومجموعة من أولياء الأمور احتفالا بأبنائهم المتفوقين.

في البداية رحبت السيدة شارستان سليمان بالحاضرين بعدها القي السيد غانـــم شمو مسوول مكتب لالش ختارة-2 كلمة اشار فيها الى دور مكتب لالش ختارة 2 وتقديم الدعم المستمر للطلبة المتفوقين.

بعدها تاتي كلمة الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك من قبل الناشط كاوة عيدو ختاري اشار فيها الى دور الهيئة العليا واهتمامها الكبير بجميع الطلبة و كيفية الدعم لهم و نقلهم من جامعات الموصل الى جامعات اقليم كوردستان و ثمن دور و جهود مكتب لالش ختارة -2 في تقديم النشاطات و الفعاليات لجميع فئات المجتمع في ختارة ودور المعلمين و الاساتذة للطلبة.

وبعد ذلك القى العالم الايزيدي (مام خواجة) كلمة ثمن فيها دور اولياء امور الطلبة و مساعدتهم لابناءهم من اجل الوصول الى التفوق في المدارس كما قدم بعض نصائع التربوية و الدينية للطلبة .

و في الختام تم تكريم أكثر من 110 طالب وطالبة من مدارس ختارة كبيرة من الصف الاول الى الصف الثامن وتسليمهم هدايا التفوق من قبل الحاضرين.

