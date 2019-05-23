مكتب لالش ايسيا يهنئ مدير اوقاف الايزيدية في دهوك

اعلام مكتب لالش ايسيا

زار وفد مكتب لالش ايسيا في يوم الاربعاء الموافق (22/5/2019) يرأسه السيد قاسم ميرزا مسؤول المكتب, وعضوية كل من السادة مروان علي وصبري كالو و سفيل حيدر, في زيارة الى مديرية اوقاف الايزدية في محافظة دهوك, واستقبل الوفد من قبل الاستاذ جعفر مدير اوقاف الايزدية, ورحب بالوفد الزائر,

وقدم السادة مسؤول وأعضاء الهيئة الادارية لمكتبنا, التهاني والتبريكات للسيد جعفر سمو بمناسبة تسنمه مهام مدير اوقاف الايزدية في محافظة دهوك, متمنين له الموفقية والنجاح والتقدم في عمله نحو خدمة الايزيدية و الايزدياتي .

وناقش الطرفان مجمل المسائل والقضايا التي تصب في خدمة المنطقة وأهلها.

