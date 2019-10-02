مكتب الرئيس بارزاني يعزي بوفاة شخصية كوردية ايزيدية من جورجيا : فقدانه خسارة كبيرة

قدّم مكتب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاربعاء ، تعازيه بوفاة الشخصية الكوردية الايزيدية في جورجيا ، المفكر والكاتب والفنان الكوردي كرمى انكوسي .

جاء في برقية تعزية من مكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، لعائلة الفقيد : “ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة الشخصية الكوردية الايزيدية في جورجيا المفكر والكاتب والفنان الكوردي ، كرمى انكوسي “.

مضيفاً ، ” كان شخصية وطنية ، قدم خلال حياته خدمات كبيرة للقضية الكوردية في مختلف المجالات ، فقدانه خسارة كبيرة “.

وتابع ” بهذه المناسبة الاليمة نقدم تعازينا ومواساتنا لعائلة الفقيد ، ولجميع الكورد في جورجيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق، ونشارككم احزانكم “. وختم ” نبتهل الى الله العلي العظيم أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان “.