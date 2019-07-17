مقبرتين للجينوسايد في شنكال

الباحث/ داود مراد ختاري

عندما شن منظمة داعش هجومها على الايزيدية في شنكال في آب ٢٠١٤ قتل وخطف الاهالي العزل بالالاف وارتكبت جريمة القتل الجماعي وأصبح عدد المقابر الجماعية تعدادها ٨٩ مقبرة عدا المقابر الفردية.

منذ أشهر بدأت عملية فتح المقابر وارسلت الرفاة الى بغداد لاجراء اللازم ولكن كانت هناك جدل بين أهالي الضحايا بخصوص دفن الرفاة بعد الفحص ويوم أمس اتفق أهالي الضحايا بان تكون هناك مقبرتين للضحايا الاولى في شرق مركز قضاء شنكال والثانية في قرية كوجو لضحايا أهل القرية وقد تبرع السيد نايف جاسو رئيس عشيرة مندكان بقطعة أرض شاسعة للمقبرة وبناء قاعة مع الملحقات.

وأهالي الضحايا في شنكال سيقدمون طلب رسمي الى الجهات ذات العلاقة في بغداد والموصل والاقليم وبلدية شنكال لغرض تخصيص قطعة أرض وبناء قاعة ومتحف بجانب مقبرة شرق شنكال.

ندعو السلطات في بغداد واقليم كوردستان بالمساهمة في هذا المشروع.