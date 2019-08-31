مصرع ثلاثة كورد إزيديين بحادث سير في دهوك

رووداو – أربيل/ لقي ثلاثة شبان كورد إزيديين مصرعهم، اليوم الجمعة، 30 آب، 2019، بحادث سير على الطريق الرابط بين مجمعي دوميز وشاريا بمحافظة دهوك، ومن بينهم شاب لم يمر على زواجه سوى أسبوعين.

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى، سيدو جتو، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه “صباح اليوم الجمعة، انقلبت سيارة من نوع (كيا) تقل ستة شبان كورد إزيديين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاماً، ما أسفر عن مصرع ثلاثة وإصابة الآخرين”.

وتابع أن خمسة من هؤلاء من أهالي ناحية شاريا، مشيراً إلى أن المصابين يتلقون العلاج في مستشفى دهوك.

وقال مراسل رووداو في دهوك، ناصر علي إن ضحايا الحادث هم كل من كريم إزدين، وفنر ناصر ومحسن قاسم والأخير من أهالي سنجار واحتفل بزفافه قبل أسبوعين من الآن.

الشبان الستة كانوا يعملون في أحد مقاهي دهوك، وتعرضوا للحادث في طريق العودة من العمل.