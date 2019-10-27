مشاركة مركز لالش في الاحتفالية التي أقيمت في جم مشكو

اعلام لالش شنكال

بحضور ممثل عن الوزارة الداخلية العراقية احتفل اليوم في مخيم جمشكو لانجاز العمل باصدار وتجديد الهويات الاحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية للنازحين في المخيم.

حيث القى مدير المخيم السيد ( مأمون يحيى ) كلمة البداية وشكر دور وجهود الضباط والمحامين الذين حضروا لانجاز معاملات النازحين لاصدار هويات الاحوال وشهادات الجنسية ، ثم القى ممثل وزارة الداخلية كلمته في هذه الاحتفالية ثم شكر ادارة المخيم على تعاونهم مع اللجنة كما القى قائمقام زاخو السيد ( بوتان محسن ) كلمته ، كذلك القى ممثل مركز لالش شنكال و كروب هيفي الطوعي كلمته في هذا المحفل ، كذلك شكر موصول من قبل الجميع لمنظمة هاريكار وكذلك منظمة قنديل لدورهم البارز في تنظيم الية العمل و إبلاغ الاهالي توقيت الحضور حسب تسلسلهم لمنع حدوث ازدحامات لغرض اكمالها على اكمل وجه.