ديسمبر 14, 2019

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مشاركة مركز لالش شنكال في معرض فني

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
53 مشاهدة

مشاركة مركز لالش شنكال في معرض فني

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩) تليية للدعوة التي وجهت الى مركز لالش شنكال من مركز شباب لاوان سميل ومنظمة (Iom) حضر وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مركز شباب سميل وذلك للمشاركة في افتتاح معرض فني على قاعة مركز شباب سميل تحت عنوان( عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية بامان ).

وحضر الحفل مجموعة من الشخصيات الإدارية والحزبية في قضاء سميل والمناطق التابعة لها وبدأ الاحتفالية بافتتاح المعرض من قبل قائمقائم قضاء سميل وفي الختام تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.