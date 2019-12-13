مشاركة مركز لالش شنكال في معرض فني

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ١٢ / ١٢ / ٢٠١٩) تليية للدعوة التي وجهت الى مركز لالش شنكال من مركز شباب لاوان سميل ومنظمة (Iom) حضر وفد من مركز لالش شنكال ومكاتبه الى مركز شباب سميل وذلك للمشاركة في افتتاح معرض فني على قاعة مركز شباب سميل تحت عنوان( عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية بامان ).

وحضر الحفل مجموعة من الشخصيات الإدارية والحزبية في قضاء سميل والمناطق التابعة لها وبدأ الاحتفالية بافتتاح المعرض من قبل قائمقائم قضاء سميل وفي الختام تم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية.