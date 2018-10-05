مسرور بارزاني يهنئ نادية مراد لحصولها على نوبل السلام

هنّأ مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، الناجية الكوردية الإيزيدية نادية مراد، بمناسبة نيلها جائزة نوبل للسلام.

وكانت الأكاديمية السويدية قد منحت اليوم جائزة نوبل للسلام للكوردية الإيزيدية نادية مراد، والتي كانت قد اختطفت من قبل داعش عام 2014، وجرى إنقاذها بجهود حكومة إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني على حسابه في ‹تويتر›: «أهنئ الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد»، وأكد أن «مراد لطالما كانت مدافعاً قوياً عن الشعب الإيزيدي وضحايا الاتجار بالبشر، مما ساعد على حماية حقوقهم وتحقيق العدالة».

ومنحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل للسلام لعام 2018 للطبيب دينيس موكويغي، من جمهورية الكونغو، والكوردية الإيزيدية نادية مراد، بفضل جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب والصراع المسلح.

وتقول لجنة النوبل، إنها منحت الكوردية الإيزيدية الجائزة لأنها «أظهرت شجاعة غير مألوفة خلال سردها لمعاناتها الخاصة».

وأكدت اللجنة، أن فوز الناجية الكوردية نادية مراد (25 عاماً) يهدف للدعوة لعدم استخدام اغتصاب النساء كسلاح في الحرب، ولحماية المرأة خلال فترات الصراع.