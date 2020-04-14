مسرور بارزاني مهنئاً برأس السنة الإيزيدية: حكومة كوردستان ملتزمة بالدفاع عن حقوق كافة المكونات

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، تهنئة للإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.

وقال رئيس الحكومة في رسالته: «أتوجه بأحر التهاني وأخلصها إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين في إقليم كوردستان والعالم أجمع، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الإيزيدية يوم غد الأربعاء، متمنياً أن تكون سنة خير وسؤدد تنتهي خلالها معاناة الإيزيديين الذين قاسوا في السنوات السابقة شتى أنواع الجرائم الكبرى على أيدي الإرهابيين».

وأضاف بارزاني «إن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة الدفاع عن حقوق كافة المكونات الدينية والقومية وحمايتها في الإقليم، وتعبّر عن اعتزازها بأن الإيزيديين مكون أصيل من الشعب الكوردي، كما وتشدد على أن حقوقهم ومطالبهم مصانة، بينما تبذل كل ما في وسعها لتقديم أفضل الخدمات للأخوات والإخوة الإيزيديين».