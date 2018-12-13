مسرور البارزاني يطالب نادية مراد أن تلعب دوراً في نقل المآسي التي تعرض لها الكورد الإزيديون لكل العالم

رووداو – أربيل/ طالب مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، اليوم الخميس، خلال إستقباله الناشطة الكوردية الإزيدية نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن تلعب دوراً في نقل المآسي التي تعرض لها الكورد الإزيديون لكل العالم.

وذكر بيان لمجلس أمن إقليم كوردستان، تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأن “مسرور البارزاني هنأ نادية مراد لحصولها على جائزة نوبل للسلام، متمنياً أن تلعب دوراً في نقل المآسي التي تعرض لها الكورد الإزيديون الى المجتمع الدولي”، مبيناً “دور الكورد الإزيديين كجزء أصيل من الشعب الكوردستاني”.

وأضاف، أنه بدعم من الاطراف الرسمية، سنعمل على استقرار الوضع أكثر في سنجار، وفتح الطرق المغلقة، في سبيل تقديم خدمة أفضل لأبناء هذه المنطقة.

من جانبها، قدمت مراد شكرها لمستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، للدعم الذي تقدمه حكومة إقليم كوردستان في حماية ومساعدة الكورد الإزيديين.

مؤكدة، بأنها ستبذل كل جهدها لنقل المآسي التي تعرض لها الكورد الإزيديون، بالإضافة الى تسليط الضوء على النساء اللواتي تم تحريرهن من تنظيم داعش.