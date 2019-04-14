مسابقة ثقافية في مخيم ايسيان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٩ و بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية (چارشہ ممہ نيسانى) بحضور ممثل مركز لالش شنكال و بعض السادة المعلمين و مجموعة من الطلبة و اوليلء امور الطلبة . اقام مركز لالش شنكال و مكاتبه مسابقة ثقافية بين مدرسة مخيم ايسيان ١ومدرسة مخيم ايسيان ٢ .

تضمنت أسئلة متنوعة في مختلف المواضيع و خاصة ما يتعلق المراسيم و الطقوس المرافقة لهذا العيد .

وقد فاز فريق مدرسة مخيم ايسيان ١ وتم تكريمه من قبل السادة الحضور . كما تم توزيع الهدايا على جميع المشاركين.