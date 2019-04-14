أبريل 14, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مسابقة ثقافية في مخيم ايسيان

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مسابقة ثقافية في مخيم ايسيان

إعلام لالش شنكال

بتاريخ ١٢/٤/٢٠١٩ و بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدية (چارشہ ممہ نيسانى) بحضور ممثل مركز لالش شنكال و بعض السادة المعلمين و مجموعة من الطلبة و اوليلء امور الطلبة . اقام مركز لالش شنكال و مكاتبه مسابقة ثقافية بين مدرسة مخيم ايسيان ١ومدرسة مخيم ايسيان ٢ .

تضمنت أسئلة متنوعة في مختلف المواضيع و خاصة ما يتعلق المراسيم و الطقوس المرافقة لهذا العيد .
وقد فاز فريق مدرسة مخيم ايسيان ١ وتم تكريمه من قبل السادة الحضور . كما تم توزيع الهدايا على جميع المشاركين.

 

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