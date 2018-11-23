مسابقة ثقافية في قاعة لالش إيسيا

مكتب لالش ايسيا

بهدف الاهتمام بالطلبة وتشجيعهم على الدراسة وأهميتهم في تقدم الشعوب. قام مكتب لالش ايسيا بإقامة مسابقة ثقافية لطلبة الاعدادية بتاريخ(23/11/2018)في قاعة لالش ايسيا, بحضور اعضاء الهيئة الادارية لمكتبنا.

في البداية تم الترحيب بالمشاركين من قبل مسؤول اللجنة الثقافية, والوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الحركة التحررية الكوردية, واشاد بدور الطلبة وأهميتهم في تاريخ تقدم وتطور البلدان.

بعدها بدأت المسابقة التي شارك فيها (25) من طلبة الاعدادية, وتم تنظيمهم الى خمس مجموعات, كل مجموعة تتكون من خمسة مشاركين, وتم توزيع الاسئلة عليهم في جو ساده الفرح والبهجة, وفازت فيها مجموعتين في المركزين الاول والثاني, وتم تكريم الفائزين بجوائز تقديرية من قبل مكتب لالش ايسيا.