مركز لالش يهنىء مدير مخيم باجد كندالا

إعلام لالش سنوني

بمناسبة تسليم السيد سردار أدارة مخيم باجدكندالا للنازحين خلفا للسيد صباح، فقد قام وفد منمركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في صبيحة يوم الأثنين المصادف 2020/1/27 بزيارة أدارة المخيم لتقديم التهاني للمدير الجديد والعمل على التعارف فيما بينهم لبقاء التنسيق الذي كان حاضرا منذ سنوات النزوح فيما بين مركز لالش بشكل عام وأدارات مخيمات النازحين الساكنين فيها أهالي شنكال منذ أواخر عام 2014.

وقد أستقبل الوفد بحفاوة من قبل المدير الجديد وعدد منموظفيه وبعد تقديم التهاني له وتقديم الشكر والتقدير للوفد الزائر من قبله لما يحمل هذه الزيارة من دلالات النبل والجمال، فقد ناقشوا الكثير من الجوانب المتعلقة بأمور أهالي المخيم ودعا الجانبان الى العمل بشكل أكثر خدمةً للصالح العام لأهلنا النازحين وأختتموا بوضع الخطط المستقبلية فيما بينهما لتقديم ما يمكن تقديم بشتى السبل الممكنة لأهلنا الشنكاليين الساكنين في المخيم.