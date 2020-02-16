مركز لالش يهنىء مدير تربية شنكال

إعلام لالش سنوني

بمناسبة تسنم السيد ميسر حجي صالح منصب مدير تربية شنكال للدراسة الكوردية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة دهوك، فقد زار وفد من موكز لالش فرعي شنكال وسنوني والمكاتب التابعة لهما كما رافقهم السيد بير علو مدير مخيم خانك للنازحين لمديرية تربية شنكال في صبيحة يوم الأحد المصادف 2020/2/16 لتقديم التهاني للسيد ميسر.

وقد استقبلوا بحفاوة من قبل المدير الجديد وعدد من الكادر الاداري للتربية وبعد تقديم التبريكات للاستاذ ميسر، فقد ناقش الطرفان الكثير من الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم لكون مركز لالش حمل على عاتقه اغلب الأمورالخاصة بالعلم وخصوصا الطالب واختتموا زيارتهم كالمعتاد بالعمل على تكاثف الجهود مستقبلا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بين مركز لالش بشكل عام وتربية شنكال والمدارس التابعة لها، كما قدم مدير التربية جل أمتنانه للزيارة الجميلة والمعبرة عن مدى حرصهم على مشاركة مجتمعهم في جميع المناسبات والمواقف.