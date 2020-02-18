مركز لالش يهنىء الطلبة والشباب

إعلام لالش سنوني

بمناسبة الذكرى السابعة والستون لتأسيس اتحادي شبيبة وطلبة كوردستان التي تصادف اليومالثلاثاء المصادف 2020/2/18، فقد زار وفد من مركز لالش فرع سنوني لمقر الفرع السابع عشرللحزب الديمقراطي الكوردستاني حيث المكان المخصص من قبل فرعي شنكال للاتحادين المعنيين لاستقبال الضيوف بهذه المناسبة المباركة،

وقد استقبل وفد المركز من قبل المسؤولين في الاتحادين برفقة كوادرهم، وفي سياق المناقشة التي جرت بين الجميع حول المهام والواجبات الواقعة على عاتقهم وما يربطهم من العلاقات بالمهام والأنشطة مع مركز لالش، فقد تطرقوا للرؤى المستقبلية للعمل الجاد بشأن أهم شريحتين في المجتمع وهما الطلبة والشباب لكون الجهتين (الاتحادين من جهة ومركز لالش من الجهة الاخرى) ودعوا الى تكاثف الجهود وزيادة الانشطة الهادفة لخدمة بناة المستقبل.