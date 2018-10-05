مركز لالش يهنئ نادية مراد: جائزة نوبل هي رسالة متعددة المعاني

تطبيب للجراح الايزيدي وصفعة للارهاب الداعشي

بفرح بالغ تلقينا خبر فوز الناشطة الايزيدية نادية مراد بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع طبيب كونغولي.

واننا اذ نتقدم باطيب التهاني والتبريكات لابنة كوجو الجريحة، السيدة نادية مراد، نؤكد ان هذا التكريم هو تطبيب للجراح الايزيدي العميق ورسالة تعاطف وتضامن اممية مع الايزيديين بسبب هول ما اصابنا من عمليات بطش وقتل وسبي وذبح وغير ذلك من الافعال البربرية التي اقترفها عناصر تنظيم داعش الارهابي اثناء اجتياح شنكال، وفي نفس الوقت ان هذا التكريم بمثابة صفعة قوية بوجه الارهاب الداعشي ووحشيته التي لا يمكن ان تنتمي للعصر الحديث والقيم الانسانية.

مبروك لجميع الايزيديين هذا الفوز الثمين، الذي يعد موقفا انسانيا عالميا معنا في محنتنا، ونؤكد ان المجتمع الايزيدي سيبقى مجتمعا محبا للسلام والتعايش الاخوي ويطبقه قولا وفعلا، وينبذ الارهاب واعمال العنف، وانه يمكننا من خلال الايمان بقيم السلام ان نهزم الارهاب بمساندة قوى الخير في جميع ارجاء العالم.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 5 تشرين الاول 2018