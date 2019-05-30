مركز لالش يهنئ السيد نيجيرفان بارزاني

السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان المنتخب المحترم

بمناسبة انتخابكم رئيسا لإقليم كوردستان، باسم مركز لالش بجميع فروعه ومكاتبه وجماهيره في جميع مناطق الايزيدية نهنئ شعب كوردستان ومجتمع الكورد الايزيديين وشخصك المحترم.

بهذه الخطوة التاريخية المهمة والتي اسعدت المجتمع الكوردستاني ومن ضمنهم الكورد الايزيديين الذين فرحوا اكثر من أي فرد كوردستاني آخر، لمواقفكم وما تولونه من اهتمام مستمر بالأيزيديين، خاصة وان دوركم كان تاريخيا في تحرير اسرانا ومختطفينا بعد جينوسايد الايزيديين في شنكال.

سيادة الرئيس المنتخب المحترم من خلال تجربتنا معكم، نحن مطمئنون بانك ستعالج هموم ومعاناة الايزيديين خاصة في شنكال بنفس الروحية والفهم، ومتيقنون ان سيادتكم سيستمر على نفس نهج الرئيس مسعود البارزاني في دفاعه عن الايزيديين والاهتمام بهم.

نتطلع بان تكون القضايا المصيرية المرتبطة بالكورد الايزيديين مثل الدستور الكوردستاني، وضمان حقوق جميع المكونات الدينية والقومية في كوردستان، وتطبيق المادة 140 وامن واستقرار الوضع في تلك المناطق من ضمن برنامج وعمل سيادتكم.

لتنعم كوردستان بالأمان والتقدم ونحو مرحلة جديدة، ليبقى علم كوردستان يرفرف عاليا برئاستكم.

مع فائق التقدير والاحترام…

شيخ شامو

رئيس الهيئة العليا لمركز لالش

28/5/2019