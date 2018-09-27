مركز لالش يهنئ السيد سيدو جتو بتسنمه منصب رئيس مجلس محافظة نينوى

ببالغ الفرح والسرور تلقينا خبر تكليف السيد سيدو جتو بمهام رئيس مجلس محافظة نينوى، ليكون اول شخصية ايزيدية عبر التاريخ يتسنم هذا المنصب الهام والذي يعد بمثابة ارفع منصب في محافظة نينوى التي تضم قرابة 3 ملايين نسمة من مختلف الانتماءات القومية والدينية والمذهبية.

واننا نقدم شكرنا وتقديرنا العاليين الى مقام الرئيس مسعود بارزاني الذي قدم دعما لا محدودا كي يتم اناطة هذا المنصب بالسيد سيدو جتو، وهذا يؤكد مرة اخرى على ان للكورد الايزيديين مكانة خاصة لدى الرئيس بارزاني بشكل خاص والقيادة السياسية للحزب الديمقراطي بشكل عام.

واننا اذ نامل بالمزيد من المناصب التي ينبغي ان اناطتها بشخصيات ايزيدية وبشكل يتلائم وثقلهم السكاني سواء في نينوى او في اقليم كوردستان وحتى في العراق الفيدرالي، نؤكد على ان المجتمع الايزيدي يحفل بالكفاءات الاكاديمية التي يمكنها خدمة المجتمع على احسن وجه.

نكرر تهانينا للسيد سيدو جتو، متمنين له التوفيق والنجاح في اداء مهام عمله.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 26 ايلول 2018