مركز لالش يهنئ الايزيديين بمناسبة عيد الصيام

بمناسبة حلول عيد الصيام، نتقدم باطيب التهاني والتبريكات لعموم الايزيديين في اقليم كوردستان والعراق والعالم، متمنين ان تعود هذه المناسبة بالخير والبركة والسلام على الجميع.

واننا اذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة علينا لم ولن ننسى مختطفينا الابرياء من الاطفال والنساء والرجال، الذين اختطفتهم عصابات داعش الارهابية عند اجتياحها لقضاء شنكال، وما ارتكبته من جرائم بشعة ستبقى وصمة عار في جبين من يقف خلفها ومن ارتكبها الى الابد.

وبالرغم من كل الصعوبات التي واجهت المكون الايزيدي طوال الاعوام الاربع الماضية، الا ان الامال تتجدد فينا، وتتعزز بفضل القيادة الحكيمة للرئيس مسعود بارزاني وهو يقود شعبنا الكوردستاني نحو برّ الامان والطمأنينة، وبفضل الارادة والعزيمة للايزيديين الذين تصدوا للهجمة الداعشية الشرسة كل من موقفه وباسلوبه في سبيل الحفاظ على هويتنا وثقافتنا ووجودنا بالرغم من هول الهجمة البشعة التي تعرضنا لها.

ونؤكد ان ترشيح السيد نيجيرفان بارزاني لمنصب رئاسة الاقليم والسيد مسرور بارزاني بارزاني لمنصب رئيس وزراء حكومة الاقليم، بمثابة انعطافة مهمة في مسيرة شعب كوردستان، لان هاتين الشخصيتين يكمّل احدهما الاخر لانهما نهلا من منهج البارزاني الخالد منذ الصغر، ولان ضخ الدماء الجديدة في مفاصل القيادة الكوردستانية بات امر محتما ومطلوبا، من اجل مجابهة التحديات الكامنة والمستقبلية بروح شبابية تستند على حكمة الاباء وصلابتهم وتستمد منها العزم والمثابرة والاصرار على استمرار مسيرة شعبنا الكوردستاني الابي لتحقيق اهدافه المشروعة.

ونشير الى ان زيارة سفيرة النوايا الحسنة، السيدة الايزيدية نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام الى اقليم كوردستان ولقائها بالسيدين نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني هي خطوة جيدة، وستساهم في لفت الانظار الى معاناة اهلنا النازحين في المخيمات بمحافظة دهوك التي تحتضنهم منذ وقوع هجمة داعش البربرية على شنكال المنكوبة.

الرحمة للشهداء الايزيديين.. والحرية لمختطفاتنا

والرحمة لارواح شهداء البيشمركة البررة

وعيد مبارك لكل الايزيديين، ويعود بالخير والسلام على الجميع.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 13/12/2018