مركز لالش يكرم المعلمين بعيدهم

إعلام لالش سنوني

بمناسبة عيد المعلم العالمي والذكرى الأربعون لرحيل الزعيم القومي للكورد ملا مصطفى البارزاني وأمام جميع الطلبة والهيئة التدريسية قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بالتنسيق مع اتحاد طلبة كوردستان فرع شنكال بتكريم مدرسي ثانوية مخيم شاريا للدراسة الكوردية في يوم السبت المصادف 2019/3/2

بعدما ألقى مدير الثانوية كلمة شكر وتقدير لمركز لالش فرع سنوني ومكاتبه وكذلك اتحاد طلبة كوردستان في شنكال وأيضاً ركز في كلمته على النضال والتضحيات التي قدمها الخالد ملا مصطفى من أجل قضية شعبه منذ نعومة أظافره ولحين أخر نفس في عمره، وبعدها تلت كلمتي اتحاد الطلبة ومركز لالش اللذان قدما تهانيهم للكادر التدريسي وكذلك أهمية دور المعلم في المجتمع.