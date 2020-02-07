مركز لالش يكرم الطلبة المتميزين في باجد كندالا

اعلام لالش سنوني

استمرارا للأنشطة والفعاليات المتنوعة والنوعية في مختلف المناسبات والأوقات وجوانب الحياةوخصوصا الجانب التربوي المرتبط الذي يشكل الأهم في حياة كافة المجتمعات وخاصة المجتمعات النامية كالمجتمع الايزدي،

فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في يوم الخميس المصادف 2020/2/6 بتكريم 22 أثنان وعشرون طالب وطالبة متميزون في اعدادية باجد كندالا للنازحين المختلطة في مخيم باجد كندالا والذين تميزوا في امتحانات الفصل الأول لهذا العام الدراسي 2020/2019 وذلك في احتفالية موسعة في اروقة المدرسة بحضور البعض من أولياء امورالطلبة بالإضافة الى ممثلي مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه والهيئة التدريسية في المدرسة المذكورة

وقد القى مدير المدرسة كلمة بهذه المناسبة هنئ فيها طلبته ودعى بقية الطلبة بتكثيف جهودهم ليحذوا حذوا زملائهم المتميزون وقدم جل شكرهم وتقديرهم لدور مركز لالش الذي يدعم التعليم بكافة امكانياته.