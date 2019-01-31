مركز لالش يقدم مساعداته الشهرية في بعشيقة

ضمن البرنامج الشهري لمركز لالش لمساعدة لطلبة الشنكاليين المتعففين في الجامعات والمعاهد، فقد قام اللجنة المشكلة لهذا الغرض في يوم الأربعاء المصادف 2019/1/30 بتوزيع مبلغ (40)الف دينار لكل طالب وطالبة متعففة من شنكال ممن يسكنون في بعشيقة وبحزاني وشملت المساعدات (60)شخص.

وتم توزيع المبالغ بحضور الدكتور جلال عضو الهيئة العليا ومسؤولي فروع شنكال وسنوني وبعشيقة وبحزاني وعدد من أعضاء الهيئتين الإداريتين هناك وكذلك ممثلين عن المجلس الاجتماعي في بعشيقة بالإضافة الى ممثلي الطلبة ممن أختاروا أسماء اولئك الطلبة الذين تم شمولهم بمساعدات مركز لالش لهذا الشهر.