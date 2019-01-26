يناير 26, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ركن التعازي

مركز لالش يعزي بوفاة فقير حجي فقير شمو

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فى :ركن التعازي, شؤون ايزيدية
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مركز لالش يعزي بوفاة فقير حجي فقير شمو

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة عالم الدين فقير حجي فقير شمو الذي وافاه الاجل، في يوم الجمعة المصادف 25/1/2019، واننا اذ نعزي انفسنا اولا بهذا المصاب، نتقدم باصدق التعازي لذوي الفقيد الراحل والى المجلس الروحاني الموقر والى عموم الايزيديين.

ونشير الى ان الفقيد الكبير، كان بمثابة كنز قيّم بما حفظ من نصوص واقوال دينية ايزيدية، ولم يبخل بها ابدا على مركز لالش منذ يوم تاسيسه قبل 26 عاما وشروعه بتدوين النصوص الدينية، وقام مشكورا بتزويدنا بالكثير من تلك النصوص الدينية النادرة، وساعدنا بذلك نجله بدل فقير حجي الذي ادى دورا بارزا في هذا الشان.

نؤكد ان خسارتنا بوفاة فقير حجي لا يمكن تعويضها، وعزاؤنا هو السيرة الطيبة والناصعة التي تركها لنا الفقيد الراحل.. ونسال الله عز و جل ان يتغمده بالمغفرة والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.

ئه و ل رى

وئه م ل بى

و ئه م هه مو د ز فرن بو خودى

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 16/1/2019

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