مركز لالش يضع إكليل ورد على ضريح امير الايزيدية

شبكة لالش الاعلامية ـ شيخان

وضع السيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي اكليل ورد على ضريح المغفور له امير الايزيدية في كوردستان والعالم، الامير تحسين سعيد بك، بحضور جميع اعضاء الهيئات الادارية لمراكز وفروع ومكاتب مركز لالش في المناطق الايزيدية.

وجرت مراسيم وضع اكليل الورد اليوم الجمعة المصادف 8/2/2019 بحضور السيد عصمت تحسين بك وعدد من السادة من اعضاء المجلس الروحاني الايزيدي، وذلك في قصر الامارة بمركز قضاء شيخان، حيث ضريح الامير الراحل.

وجرت بعض الطقوس الدينية الخاصة بهذه المناسبة، ثم قدم وفد مركز لالش تعازيهم بهذا المصاب الكبير.

ثم انتقل وفد مركز لالش الى قاعة الشهيد حسين بابا شيخ، لتقديم التعازي الى العائلة الاميرية وكان في استقبالهم السيد حازم تحسين بك وكيل الامير، وعدد من السادة من افراد العائلة الاميرية.