مركز لالش يشارك في محاضرة قيمة

حضر وفد من مركز لالش في يوم الثلاثاء المصادف 2019/4/16 في محاضرة قيمة عن العلاقات الفرنسية الكوردستانية القاها الاستاذ علي دولمري ممثل حكومة اقليم كوردستان في باريس، حيث كانت المحاضرة من ضمن الفعاليات التي يقيمها مركز المراسلين بمناسبة يوم الصحافة الكوردية.

وتطرق المحاضر الی مراحل تطوير تلك العلاقات ابتداء من توقيع اتفاقية سايكس بيكو وحتی يومنا هذا وقد كانت لجرائم الابادة الجينوسايد والاستقلال واوجاع النزوح والهجر حصة الاسد من مداخلات الحضور وتساؤلاتهم التي تفاعل معها المحاضر واجاب عنها بالتفصيل وكان لعدد من أعضاء وفد المركز مداخلات ومنهم الأستاذ شمو قاسم وسليمان فانو.