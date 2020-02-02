مركز لالش يشارك بتوزيع نتائج اعدادية شاريا

إعلام لالش سنوني

بمناسبة اعلان نتائج الفصل الأول من السنة الدراسية 2019/2020 في مدارس الدراسة الكوردية، فقد شارك وفد من مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في صبيحة يوم الأحد المصادف 2020/2/2 في مراسيم الحفل المعد لتوزيع الهدايا التقديرية للطلبة المتفوقين في اعدادية مخيم شاريا المختلطة للدراسة الكوردية كنوع من الدعم المادي والمعنوي للمدرسة بشكل عام والطلبة ولإدارتها المتميزة.

وقد ألقى فيها مسؤول مركز لالش فرع سنوني كلمة وجه فيها أجمل التهاني للطلبة المتفوقين وحث بقية الطلبة بزيادة الجهود الدراسية لكي ينافسوا أقرانهم الأوائل لكي نجد أفضل النتائج في هذه الإعدادية المتميزة لكون مجتمعنا بحاجة الى المتفوقين الذين سيكونوا قادة المستقبل، ومن جهة أخرى قدم جل شكره وامتنانه للكادر التدريسي لما يبذلوا من جهود استثنائية لخدمة العلم ولتفوق طلبتهم واختتم كلامه كما بدءها بتقديم التهاني للأيزدبة عامة بمناسبة عيد مربعانية الشتاء والتي تصادف نفس اليوم، كما ألقى مدير الإعدادية الأستاذ بشار جتو كلمة موسعة وفيها قدم شكر وتقدير المدرسة لمركز لالش لتعاونهم المستمر مع ادارة المدرسة.