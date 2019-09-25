مركز لالش يزور مدارس شاريا

بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020/2019 للدراسة الكوردية، فقد قام وفد من مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في صبيحة يوم الثلاثاء المصادف 2019/9/24 بزيارة للمدارس الكوردية الخاص بالنازحين في مخيم شاريا.

وأستقبلوا بحفاوة من قبل مدراء والهيئات التدريسية في تلك المدارس وبعد تقديم التهاني لهم من قبل الوفد الزائر وكذلك الدعاء بقضاء عام دراسي موفق، فقد ناقشوا الكثير من الأمور المتعلقة بتلك المدارس وأختتموا كل زيارة بتوجيه الشكر والأمتنان من قبل أدارة كل مدرسة لما يحمل هكذا زيارات من معاني ودلالات، ويذكر بأن الوفد قام بتقديم بعض المساعدات العينية للمدارس المذكورة.