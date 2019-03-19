مركز لالش يزور إدارة شنكال

إعلام لالش سنوني

بغية مناقشة الأمور العامة لقضاء شنكال وأهاليها النازحين في مخيمات كوردستان وكذلك العائدين لديارهم في ظل الوضع الأمني والسياسي غير المستقر وأيضا ما يتعلق بالأزدواج والخروقات الإدارية ومدى تأثيرها السلبي على الوضع الأقتصادي والنفسي على المواطن الشنكالي وعلى الأستقرار من حيث الخدمات وإعادة البنى التحتية،

فقد زار وفد مشترك من فرعي شنكال وسنوني التابعين لمركز لالش في صبيحة يوم الأثنين المصادف 2019/3/18 للمقر البديل لقضاء شنكال وأستقبلوا من قبل السيد محما خليل قائممقام القضاء وكذلك للمقرين البديلين لناحيتي سنوني وكر عزيز واستقبلوا من قبل السيدان نايف سيدو وخدر خديرا مديري الناحيتين على التوالي وكذلك حضر رؤوساء وأعضاء المجالس في القضاء والناحيتين أثناء تلك الزيارات، وقد أعرب المسؤولين تفاعلهم الإيجابي مع الزيارة كونها أتت من جهة ثقافية مرموقة في المجتمع الكوردي والأيزدي عامةً والشنكالي على وجه الخصوص.