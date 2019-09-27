مركز لالش يدعم التعليم المسرع

إعلام لالش سنوني

تخلف عدد من الطلبة لسنوات عن دراستهم دون رضاهم هي أحدى مخلفات الحروب والفرمانات والإبادات الجماعية وهي التي حصلت مع العديد الطلبة الأيزديين نتيجة حملة الإبادة الأخيرة التي حدثت للأيزدبة في شنكال جراء مجيء داعش الإرهابي في 2014/8/3 ،

ونتيجة لذلك فقد قامت الحكومة بالتعاون مع البعض من الجهات الخيرية والإنسانية بفتح مدارس التعليم السريع في العديد من المناطق المحررة وكذلك مخيمات النازحين لتعويض هؤلاء الطلبة للسنوات الدراسية التي مضت عليهم دون دراسة بحيث يوازي كل فصل متكامل كسنة دراسية فعلية لهم ومن بين تلك المدارس هي مدرسة جم مشكو التي ميزت بدوامها وأنضباطها وتعليمها الحيوي، ولذلك قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في يوم الخميس المصادف 2019/9/26 بتكريم الكادر التدريسي لتلك المدرسة كتثمين لجهودهم النبيلة تجاه شريحة مهمة في المجتمع ومن جهتهم قدم التدريسيين جل أمتنانهم وتقديرهم لمركز لالش لما يقدم من خدمات للمجتمع وخصوصا للجانب التربوي.