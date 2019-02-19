مركز لالش يحيى ذكرى تاسيس طلبة وشبيبة كوردستان

إعلام مركز لالش سنوني

بمناسبة الذكرى السنوية (66) لتأسيس أتحاديي طلبة وشبيبة كوردستان وبحضور ممثل عن اللجنة المحلية لحزب الديمقراطي الكوردستاني في مخيم شاريا والسيد هكار محمد أمين مدير المخيم المذكور والمشرف التربوي خديدا وممثلي عن مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه وعن منظمات المجتمع المدني بالمخيم بالإضافة الى الكوادر التدريسية في العديد من مدارس المخيم وجمهور غفير من أهالي المخيم وطلبة تلك المدارس،

فقد اقام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بالتعاون مع إدارة متوسطة مخيم شاريا للدراسة الكوردية أحتفالية كبيرة شملت الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة والمميزة وقد بدأها بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح شهداء الكورد وكوردستان وفي مقدمتهم البارزاني الخالد وأدريس الفقيد ومن ثم إلقاء كلمات اللجنة الحزبية وإدارة المخيم وإدارة المدرسة وكلمة مركز لالش وبعد ذلك تخللت الاحتفالية بإلقاء قصائد شعرية وأغاني فلكلورية ومسابقات فكاهية وعلمية وفنية بالإضافة الى تكريم كافة الأشخاص والفرق الفائزة والمشاركة في الاحتفالية وأختتمها بالدبكة الشنكالية المعروفة على مدار أكثر من ساعة.