مركز لالش يحتفل مع الطلبة بعيدهم

اعلام لالش سنوني

شارك ممثلين عن مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في يومي الثلاثاء والأربعاء المصادفين 18 و 19 /2020/2 في الاحتفاليات التي اقيمت في اماكن مختلفة وخصوصا في مخيمات النازحين بمناسبة الذكرى (67) على تأسيس اتحادي طلبة وشبيبة كوردستان والتي اقيمت من قبل فرعي شنكال التابعتين للاتحادين المذكورين،

وقد شارك مركز لالش جنبا الى جنب مع بقية الجهات الحزبية والحكومية والادارية والأمنية والثقافية والاجتماعية دعما لشريحتي الطلبة والشباب اللتان يعتبران قادة المستقبل لجميع الأمم والمجتمعات، حيث أن هكذا احتفاليات تقام وبهذه المناسبة في كل عام ابتهاجا بحلول كل ذكرى والتي تصادف الثامن عشر من شباط.