مركز لالش يحتفل في جم مشكو

إعلام مركز لالش فرع سنوني

بحضور مدير مخيم جم مشكو ومسؤول لجنة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤولي الاسايش والشرطة والهيئات التدريسية في مدارس المخيم والمنظمات الإنسانية العاملة هناك وجمهور غفير من أهالي المخيم، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بالتنسيق مع كروب شباب جم مشكو بأقامة حفلة منوعة في يوم الثلاثاء المصادف 2019/4/16 بمناسبة عيد رأس السنة الدينية الأيزدية وقد بدأها بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على أرواح جميع الشهداء ومن ثم إلقاء كلمات إدارة المخيم والفرع السابع عشر للحزب ومركز لالش فرع سنوني وكروب الشباب ومن ثم ألقى عدد من الشعراء قصائد شعرية عن العيد وتخللها عدد من المسابقات والطقوس المرتبطة بالعيد وأختتموها بدبكات سعيدة أبتهاجاً بحلول عيد رأس السنة بعد تكريم المشاركين بفقرات الحفلة.