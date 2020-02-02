فبراير 03, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش يجهز (170) طالب بالكتب المدرسية

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
73 مشاهدة

مركز لالش يجهز (170) طالب بالكتب المدرسية

إعلام لالش سنوني

كما تعود مركز لالش بمختلف مستوياته في تقديم العون لمختلف شرائح المجتمع وخصوصا الطلبة والتعليم، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في يوم السبت المصادف 2020/2/1 بطبع وتجهيز وتوزيع (170) كتاب لمادة التربية المدنية على نفس العدد من طلبة مرحلتي الخامس والسادس الابتدائي في مدرسة مخيم جم مشكو الأولى للدراسة الكوردية

من اجل تخفيف عبء شراء تلك الكتب من قبل تلك الطلاب وخصوصا هؤلاء الطلبة الذين هم نازحين ويعيشون في ظروف معيشية صعبة وغير طبيعية.

وقد ساد الفرح والسرور بأجواء المدرسة بشكل كامل نتيجة العمل الذي قام به مركز لالش ولهذا قام السيد مدير المدرسة أمام الكادر التدريسي ووفد مركز لالش وجميع طلبة مدرستهم بتقديم أجمل كلمات الشكر والامتنان والتقدير لمركز لالش وخصوصا فرع سنوني ومكاتبه لما يبذلوا من جهود استثنائية لخدمة التعليم في جميع الأوقات والظروف.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.