مركز لالش يجهز (170) طالب بالكتب المدرسية

إعلام لالش سنوني

كما تعود مركز لالش بمختلف مستوياته في تقديم العون لمختلف شرائح المجتمع وخصوصا الطلبة والتعليم، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه في يوم السبت المصادف 2020/2/1 بطبع وتجهيز وتوزيع (170) كتاب لمادة التربية المدنية على نفس العدد من طلبة مرحلتي الخامس والسادس الابتدائي في مدرسة مخيم جم مشكو الأولى للدراسة الكوردية

من اجل تخفيف عبء شراء تلك الكتب من قبل تلك الطلاب وخصوصا هؤلاء الطلبة الذين هم نازحين ويعيشون في ظروف معيشية صعبة وغير طبيعية.

وقد ساد الفرح والسرور بأجواء المدرسة بشكل كامل نتيجة العمل الذي قام به مركز لالش ولهذا قام السيد مدير المدرسة أمام الكادر التدريسي ووفد مركز لالش وجميع طلبة مدرستهم بتقديم أجمل كلمات الشكر والامتنان والتقدير لمركز لالش وخصوصا فرع سنوني ومكاتبه لما يبذلوا من جهود استثنائية لخدمة التعليم في جميع الأوقات والظروف.