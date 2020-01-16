يناير 17, 2020

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش يجهز مدارس دهولا

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
اترك تعليق
69 مشاهدة

مركز لالش يجهز مدارس دهولا

اعلام لالش سنوني

كما تعود مركز لالش بمختلف مستوياته في دعم العملية التربوية، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بإيصال البعض من المناهج الدراسية لعدد من مدارس مجمع دهولا بناحية سنوني في يوم الثلاثاء المصادف 2020/1/14.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.