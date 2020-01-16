مركز لالش يجهز مدارس دهولا

اعلام لالش سنوني

كما تعود مركز لالش بمختلف مستوياته في دعم العملية التربوية، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه بإيصال البعض من المناهج الدراسية لعدد من مدارس مجمع دهولا بناحية سنوني في يوم الثلاثاء المصادف 2020/1/14.