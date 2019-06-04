يونيو 04, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مركز لالش: عيد فطر مبارك لشعب كوردستان وللعالم الاسلامي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مركز لالش: عيد فطر مبارك لشعب كوردستان وللعالم الاسلامي

بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، يرفع مركز لالش الثقافي والاجتماعي، ارقى واطيب التهاني والتبريكات للعالم الاسلامي اجمع بشكل عام، والى شعب كوردستان بشكل خاص، داعيا الى الله سبحانه وتعالى ان تعود هذه المناسبة الطيبة بالخير والامن والاستقرار والطمأنينة على الجميع.
وندعو الى ان تكون هذه المناسبة العطرة فرصة جديدة للانطلاق نحو تعزيز قيم التعايش والتاخي الديني والقومي بين جميع المكونات.
وكل عام وشعب وقيادة كوردستان بالف خير، وعيدكم مبارك.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي
دهوك 4 حزيران 2019

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