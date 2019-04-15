مركز لالش سيحيي عيد الرأس السنة الايزدية

اعلام مركز لالش /دهوك

عقدت الهيئة العليا لمركز لالش ورؤساء فروعها، اليوم ١٣/٤/٢٠١٩، الاجتماع الشهري بمركز لالش دهوك، و اكد السيد شيخ شامو خلال الاجتماع بان دعم العوائل النازحة في المخيمات بمناسبة حلول عيد راس الايزدية سيكون من أوليات نشاطاتهم في هذا الشهر وستقدم المساعدات للعوائل لذوي الدخل المحدود.

مؤكدا بان دعم الطلبة سيكون ضمن هذه المساعدات وهذا واجب على عاتق مركز لالش ، وتخلل الاجتماع ذكر اهم الانشطة التي أجريت في شهر آذار وأهمها زيارة المركز لمنطقة بارزان مبينا بان هذه الزيارة واجب قومي علينا.

كما اوضح الشيخ على اهم اللقاءات التي اجرها مؤخرا مع وفد خاص من معهد روسيا لشرق الأوسط .كما و هنئ الباحث دَاوُدَ ختارى بمناسبة صدور موسوعته جينوسايد الايزدية مؤخرا .

من جانب اخر من الاجتماع تطرق الشيخ الى ان مركز لالش مستمر بدعم الطاقات الشابة ومن ضمنها الدعم بإنتاج كليب خاص عن قدسية عيد رأس السنة الايزدية لمجموعة من فناني وشعراء الايزدية .

وقال رئيس مركز لالش : من المعلوم بانه يوم ٥/١٢ هو يوم تاسيس مركز لالش وسيقوم المركز باحياء هذا الحدث التاريخي على مستوى الهيئة العليا وفروعها كافة.

وفي الختام تم الحديث عن اهم النشاطات والفعاليات الهيئة العليا وفروعها ومكاتبها.