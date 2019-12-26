مركز لالش سنوني يشارك تحالف الأقليات

اعلام لالش سنوني

شارك ممثل مركز لالش فرع سنوني في يوم الخميس المصادف 2019/12/26 بمركز قضاء تلكيف الورشة الخاصة بالميزانية التشاركية التي نظمها المعهد الأمريكي للسلام بالتنسيق مع تحالف الأقليات التي بضمنها عدد من المنظمات الانسانية المحلية من مختلف الاقليات العراقية التابعة لمحافظة نينوى

والتي هم بدورهم أشركوا عدد من الجهات الحكومية والثقافية والانسانية في المناطق المتواجدة فيها الأقليات الدينية والقومية ومن ضمنهم عدد من الشخصيات الايزدية منسكان قضاء شنكال والنواحي التابعة لها وقد تمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة فيكيفية مشاركة مختلف شرائح المجتمع لاختيار المشاريع المهمة والحيوية وبالشكل المطلوب وكيفية اتخاد القرار بالتعاون مع الحكومات المحلية المعنية واختتموا الورشة بكتابة عدد من التوصيات للمعهد الامريكي لكي يتم رفعها للجهات الحكومية المعنية في القطر.