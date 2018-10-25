مركز لالش: تكريم ليلى تعلو وادريس بشار بجائزة “الام تيريزا” محل فخرنا واعتزازنا

ببالغ الفخر والاعتزاز تلقينا خبر تكريم الناجية الايزيدية من قبضة داعش الارهابي، الناشطة ليلى تعلو، والناجي الايزيدي من مجزرة قرية كوجو السيد ادريس بشار، بجائزة الأم تيريزا للسلام والمساواة والعدالة الاجتماعية في الهند.

واننا اذ نبارك لهما بمناسبة حصولهما على هذه الجائزة، نؤكد انه تكريم لكل الكورد لايزيديين، وخاصة لذوي واسر ضحايا غزوة داعش البربرية من اهالي شنكال المجروحة، وان هذا التكريم هو دليل اخر يؤكد عمق التعاطف الاقليمي والدولي مع محنة الايزيديين، وفي نفس الوقت هو صرخة هادرة بوجه الارهاب والارهابيين وتعرية لافعالهم الهمجية التي تتنافى وابسط القيم الانسانية، ومبادئ السلام والتعايش والتسامح.

ونشير هنا الى ان المئات من الناجين والناجيات الايزيديين من النساء والاطفال والرجال لديهم عشرات القصص التي تفضح وفضحت جرائم تنظيم داعش الارهابي ضد اهلنا، والكثير منها تم نشره بمختلف وسائل الاعلام، وخاصة عبر وسائل اعلام اقليم كوردستان التي كانت سباقة في هذا المضمار، لان كوردستان كانت وستبقى ملاذنا الآمن والدائم، وهي التي احتضنت جميع النازحين الايزيديين وقدمت لهم العون والاغاثة رغم التضييق الاقتصادي عليها قبل نحو 4 سنوات، كما ان قيادة كوردستان وبتوجيهات سديدة من لدن الرئيس بارزاني، ومكتب السيد نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء، تم انقاذ اكثر من 3 الاف ايزيدي من قبضة الدواعش، بتعاون الخيرين والشرفاء.

ونؤكد ان الاستمرار بايصال تلك القصص الى وسائل الاعلام المحلية والدولية كان بمثابة اقوى سلاح ضد التطرف والمتطرفين والمتشددين والارهابيين، وان افعال الدواعش الوحشية ضد اهلنا ساهمت بنبذهم وعزلهم عن مجتمعاتهم التي كان البعض منها بمثابة حاضنة لهم، وبالتالي عجلت في هزيمتهم معنويا قبل ان يتم هزيمتهم عسكريا وميدانيا.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 24/10/2018