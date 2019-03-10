مركز لالش الشيخان يختتم بطولة سه رهلدان لكرة القدم

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة الذكرى 28 للأنتفاضة المباركة لشعب كوردستان ففي يوم الخميس المصادف 7/3/2019 و بالتنسيق مع إعدادية ئاماد للبنين أختتم مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان بطولة ( سه رهلدان ) لكرة القدم بمشاركة عشرة فرق من طلاب المدرسة.

و بعد المنافسة بينهم وصل فريقي الثاني عشر العلمي و الأدبي إلى المباراة النهائية و بحضور السيد أسعد محي الدين مدير تربية الشيخان و السيد عبد الرحمن علي عيسى مدير إعدادية ئاماد للبنين في المباراة النهائية و بعد المنافسة بين الفريقين حيث فاز فريق الثاني عشر العلمي في المركز الأول و الثاني عشر الأدبي وصيفاً له بنتيجة إثنان لصفر حيث ألقيت كلمة من قبل مدير التربية أشار فيها إلى ضرورة إحياء المناسبات بصورة عامة و قدم شكره لإعدادية ئاماد و مركز لالش / الشيخان لتنظيم هذه البطولة و إحياء ذكرى أنتفاضة كوردستان التي بدأت في رانيا 5 / 3 / 1991 و كما ألقى السيد عبد الرحمن علي عيسى كلمة شكر فيها جهود مركزنا لإقامته هذه البطولة و دعمه المتواصل للمنطقة و بعدها ألقى السيد آزاد مراد حاجي مسؤول مركز لالش / الشيخان مشيراً إلى إحياء هذه المناسبات و دعم الطلبة و الشباب متمنياً لهم النجاح و الموفقية في كافة المجالات و في الختام وزعت الجوائز على الفريقين الفائزين .